Koltuk Devri: Duran Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı kararıyla İletişim Başkanlığı’nda görev değişikliği yaşandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, düzenlenen törenle Fahrettin Altun’dan görevi devraldı. Törende hem veda hem de yeni döneme dair önemli mesajlar verildi.

Fahrettin Altun, 7 yıl süresince kurumu adeta sıfırdan inşa ettiklerini belirterek, “Stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadelede önemli projeler hayata geçirdik. Kurumumuzu güçlü bir yapıya dönüştürdük” dedi. Altun, görev süresince Türkiye’nin uluslararası görünümünü güçlendirme çabalarına vurgu yaptı.

Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise konuşmasında, bu önemli görevi Altun’dan devralmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti. “Bu görev, Türkiye’nin iç ve dış kamuoyuna verdiği mesajları doğru yönetme sorumluluğu taşır. Dezenformasyonla mücadele, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında güçlü adımlar atacağız” sözleriyle yeni dönem vizyonunu paylaştı.

Bu değişimle birlikte, İletişim Başkanlığı’nda hem süreklilik hem de yeni açılımlar bekleniyor. Duran’ın hem akademik birikimi hem de dış politika tecrübesiyle kuruma farklı bir vizyon kazandırması öngörülüyor.