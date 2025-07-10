  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Koltuk Devri: Duran Göreve Başladı

Koltuk Devri: Duran Göreve Başladı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Cumhurbaşkanı kararıyla İletişim Başkanlığı’nda görev değişikliği yaşandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, düzenlenen törenle Fahrettin Altun’dan görevi devraldı. Törende hem veda hem de yeni döneme dair önemli mesajlar verildi.

Fahrettin Altun, 7 yıl süresince kurumu adeta sıfırdan inşa ettiklerini belirterek, “Stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadelede önemli projeler hayata geçirdik. Kurumumuzu güçlü bir yapıya dönüştürdük” dedi. Altun, görev süresince Türkiye’nin uluslararası görünümünü güçlendirme çabalarına vurgu yaptı.

Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise konuşmasında, bu önemli görevi Altun’dan devralmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti. “Bu görev, Türkiye’nin iç ve dış kamuoyuna verdiği mesajları doğru yönetme sorumluluğu taşır. Dezenformasyonla mücadele, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında güçlü adımlar atacağız” sözleriyle yeni dönem vizyonunu paylaştı.

Bu değişimle birlikte, İletişim Başkanlığı’nda hem süreklilik hem de yeni açılımlar bekleniyor. Duran’ın hem akademik birikimi hem de dış politika tecrübesiyle kuruma farklı bir vizyon kazandırması öngörülüyor.

Koltuk Devri: Duran Göreve Başladı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp