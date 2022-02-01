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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! İşte detaylar…

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! İşte detaylar…
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18 Mart 2022 - 17:24

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! İşte detaylar…

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı İşte detaylar...

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini noktaladı. 2014 yılında Roma’da dünyaevine giren çift anlaşmalı olarak boşandı. Selen Görgüzel Instagram hesabında yaptığı paylaşımla eski eşine veda etti.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, Nisan 2014’te Roma’da evlenmişti. Son zamanlarda sık sık Boşanma haberleriyle gündeme gelen çift ipleri kopardı.

Birlikteliklerinde zorlu günler yaşayan ikili anlaşmazlıkları çözemeyince mahkemenin yolunu tuttu.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Ünlü ikili bugün Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Çiftin fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edildi.

ESKİ EŞİNE BÖYLE VEDA ETTİ

“9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük…Aynı havayı soluduk çok sevdik ,sevildik,çok didiştik, çok barıştık ,unutulmaz anılar biriktirdik… Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik…Bugün karı koca ilişkimiz bitsede biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız…Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan. Başarı ve mutluluk daima seninle olsun…”

 

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı İşte detaylar...

 

“AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.” demişti. Selen Görgüzel, Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy’deki evlerinden taşınarak Etiler’e yerleşmişti.

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

“Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor.  Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun.”

ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan’ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı’nın öpüşmesi çok konuşuldu.

 

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