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Erdoğan ve Bahçeli’den Kritik Zirve: Terör Gündemi Masada

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İki liderin bir araya geldiği bu kritik zirvede, Türkiye’nin güvenlik politikaları ve “Terörsüz Türkiye” hedefi masaya yatırıldı.

Görüşmenin, PKK’nın Süleymaniye’de silah bırakmasının beklendiği tarihi gelişme öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Erdoğan ve Bahçeli, bu sürece yönelik değerlendirmelerde bulunarak, siyasi ve askeri anlamda atılacak adımları detaylı şekilde ele aldı.

Kulislerde “tarihi görüşme” olarak nitelendirilen bu buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Tüm dikkatler, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere çevrilmiş durumda.

Erdoğan ve Bahçeli’den Kritik Zirve: Terör Gündemi Masada
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