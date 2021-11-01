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Kocasının terfi almasını isteyen kadının itirafı şoke etti! “Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor”

Kocasının terfi almasını isteyen kadının itirafı şoke etti! “Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor”
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03 Kasım 2021 - 16:07

Kocasının terfi almasını isteyen kadının itirafı şoke etti! “Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor”

Sosyal medyada bir itiraf sayfasında açıklamada bulunan kadın, kocasının sürekli terfi aldığını ve buna sebep olan şeyin eşinin patronuyla birlikte olması olduğunu itiraf etti.

Kocasının terfi almasını isteyen kadının itirafı şoke etti! &quot;Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor&quot; - İzmir Sıcak Haber

Twitter’da insanların isimlerini gizleyerek itiraflarda bulunduğu bir sayfada, akıllara durgunluk veren bir olay gün yüzüne çıktı.

KOCASININ PATRONUYLA BİRLİKTE OLUYOR
Kadın kullanıcı, yaptığı paylaşımda, iş yerinde kocasının sürekli terfi aldığını söyledi. Paylaşımın akıllara durgunluk veren tarafı ise kadının, kocasının patronu ile ilişkisi olduğunu söylemesi ve eşinin bu yüzden terfi aldığını itiraf etmesi oldu.

TERFİ BAHANESİYLE KOCASINI EVDEN UZAKLAŞTIRDILAR
Kocasının bu durumu bilmediğini ve kendi çabası ile terfi aldığını düşündüğünü söyleyen kadın, yasak aşkının birkaç yıldır sürdüğünü açıkladı. Kadın ayrıca, kocasının terfi aldıkça daha fazla çalıştığını, bu sebeple evden uzaklaştığını ve sevgilisiyle daha fazla ilişkiye girebildiğini söyledi.

Kadının itirafı sonrasında birçok kişi, kocanın ilişkiyi bilmemesinin mümkün olmadığını, karşılıklı menfaatler nedeniyle görmezden geldiği yorumunu yaptı.

 

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