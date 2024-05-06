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Kocaeli’de ‘grup seks skandalı’ iddiası! Fabrikadan açıklama geldi…

Kocaeli’de ‘grup seks skandalı’ iddiası! Fabrikadan açıklama geldi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2024 - 16:22

Kocaeli’de bulunan Federal Mogul fabrikasında bir kadın güvenlik görevlisiyle 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandığı iddia edildi. Söz konusu iddia hakkında fabrikadan açıklama geldi.

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