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Klip çekimine giden Dj Akman, kendini karakolda buldu!

Klip çekimine giden Dj Akman, kendini karakolda buldu!
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27 Aralık 2022 - 16:07
Dj Akman olarak bilinen ünlü sanatçı Osman Kurnaz, klip çekimi için geldiği İstanbul’da polis tarafından durduruldu. Yanındaki replika silahların gerçek sanılması sebebiyle gözaltına alınan Osman, silahlarla birlikte emniyete götürüldükten sonra serbest bırakıldı.

Belçika’dan klip çekimi yapmak için İstanbul’a gelen Dj Akman’ın başına akıllara zarar bir olay geldi. Arnavutköy’de bir depoda çekilecek klip için replika silahların satıldığı bir yerden 3 oyuncak tabanca ve 5 tanede uzun namlulu içi boş silah ve teçhizat yelekleri alan Akman ve ekibi seyir halinde ilerlerken polis tarafından durduruldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Show haberin aktardığına göre, polisler arabada arama yapıp silahları görünce Dj Akman ve ekibini gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahsıların ifadelerine başvuruldu.

SİLAHLARIN REPLİKA OLDUĞU ANLAŞILINCA SERBEST KALDILAR

O sırada silahları incelemek üzere Organize Şubeden de polisler geldi. Bir süre yapılan incelemelerin ardından silahların replika silah olduğu anlaşıldı. Dj Akman ve ekibi ise yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı.

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