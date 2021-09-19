Selin’den Barışmaya Yeşil Işık

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, önceki akşam Kuruçeşme arenada Gülben Ergen’i izlemeye geldi. Kameralara poz veren Ciğerci, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapmıştı: Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.”
BOŞANMANIN PERDE ARKASI
Gündem olan boşanmanın ardından Ciğerci, Tv 8’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına bağlanarak olayların perde arkasını anlattı. Ünlü fenomen açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Sabah ‘Günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz… Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor… Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Gökhan biraz agresif bir adam. Sorumluluklar büyüyünce daha gergin olabiliyor. Bu da ilişkimize yansıdı.
“HAYALİMİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIM”
Ünlü fenomen, daha öncesinde Deniz Akkaya ile tartışmasına neden olan çocuk sahibi olma konusuyla ilgili ise şöyle konuşmuştu: Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı. Biz evlat edinmeyi düşünüyorduk ama boşanınca bu hayalim yarım kaldı. Tüm dünya üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım. Kimse engel olamayacak. Gökhan’ın hayatına biri de girebilir. Herkes mutlu olsun.
Önceki akşam Gülben Ergen’in Kuruçeşme konserine gelen ve spor tarzı ile dikkat çeken Ciğerci, gazetecilerle konuşarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Muhabirlerin “Bekarlık sultanlık mı?” sorusuna Ciğerci “Benim için değil. Çünkü ben evliliğe, düzene bağlı bir kadınım. Ben öyle düşünmüyorum” cevabını verdi.
“GÖKHANLA BARIŞABİLİRİM”
Eski eşi Gökhan Çıra ile sık sık görüştüğünü söyleyen Ciğerci, “Tekrar evlenir misiniz?” sorusuna ise “Olabilir, neden olmasın? Tekrar evlenebilirim, Gökhan’la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin” diyerek, evliliğe kapılarını açık bıraktı.
Öte yandan çocuk konusunun kendisini için kapandığını söyleyen Selin Ciğerci “Olmuyor malesef, o konu kapandı. Allah isteyen herkese nasip etsin” ifadelerini kullandı.