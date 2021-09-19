Selin’den Barışmaya Yeşil Işık

BOŞANMANIN PERDE ARKASI

Gündem olan boşanmanın ardından Ciğerci, Tv 8’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına bağlanarak olayların perde arkasını anlattı. Ünlü fenomen açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Sabah ‘Günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz… Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor… Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Gökhan biraz agresif bir adam. Sorumluluklar büyüyünce daha gergin olabiliyor. Bu da ilişkimize yansıdı.