OOO! BU İDDİA BOMBA: SİBEL, HADİSE’YE KAPAK MI YAPTI SİZCE?

Kulislerde dolaşan iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü! Ünlü sanatçı Sibel Can ve iş insanı Emir Sarıgül’ün aşkı, yurt dışı dönüşünde havalimanında birlikte görüntülenmeleriyle yeniden alevlendi. Ancak bu karelerin sosyal medyada yayılması, çiftin arasında büyük bir “fotoğraf krizi” yaşanmasına neden oldu. Özellikle fotoğrafların Sibel Can’ın yakın çevresi tarafından “bile isteye” servis edildiği ve Emir Sarıgül’ün bundan rahatsızlık duyduğu öne sürülüyor.

Dedikodulara göre, Sibel Can’ın bu hamlesi, geçtiğimiz haftalarda Erzincan konserinde Hadise’nin sahneye çıkmasına karşı bir “nazire” niteliği taşıyor. İddialar, Emir Sarıgül’ün babası ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün Sibel Can’ın sahneye çıkmasını istemediği ve tercihini Hadise’den yana kullandığı yönünde. Magazin kulislerinde ise, Sibel Can’ın bu durumu içselleştirip, şimdi Hadise’ye adeta bir “şöhretli kadın göndermesi” yaptığı konuşuluyor.

“Ben hâlâ buradayım” mesajı veren havalimanı kareleriyle Sibel Can’ın, rakibi olarak görülen Hadise’ye hem stil hem de zamanlama açısından ince bir mesaj gönderdiği dedikoduları dillerden düşmüyor. Gerçek mi, kurgu mu bilinmez ama bu iddialar magazin masalarında fazlasıyla konuşulacak gibi…

#SibelCan #EmirSarıgül #Hadise #MagazinKulisleri #FotoğrafKrizi #NazireMi #ŞöhretSavaşı #SibeldenHadiseye #GizliMesaj #MagazinDedikodusu #SibelCanEmirAşkı #ÖzelHaber #MagazinBomba #KulislerdeDolaşan