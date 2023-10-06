Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin fotoğrafına beğeni yağmuru

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle herkesi ekran başına toplayan Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
16 yılında modacı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle sıkça gündeme geliyor.
Ünlü çift mutlu evliliklerini ‘Kurt Efe’ adını verdikleri çocukları ile taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seriyorlar.
Başak Dizer ve Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, ilk kez yakından görüntülendi. Kurt Efe’nin babasına olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.