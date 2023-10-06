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Ünlü şarkıcı Göksel’in konserinde korkunç kaza! Duyma yetisini kaybetti, dava açtı…

Ünlü şarkıcı Göksel’in konserinde korkunç kaza! Duyma yetisini kaybetti, dava açtı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Ekim 2023 - 11:19
Şarkıcı Göksel’in 7 Temmuz’da Harbiye’de gerçekleşen konserine giden Selin Gül’ün kafasına, konser esnasında ateşlenen havai fişekler sebebiyle demir parçası düştü. Kaza sonrası sol kulağında yüzde 65 engel oluştuğunu söyleyen Selin Gül, 400 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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