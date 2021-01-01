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Kim Taciz Edildi ? Kim Kovuldu ?

Kim Taciz Edildi ? Kim Kovuldu ?
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21 Ekim 2021 - 16:40
Yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV bir kadının taciz iddialarıyla sarsıldı, kanalda program yapan gazeteci Çağlar Cilara’nın taciz iddiası ile Flash TV’den kovulduğu öne sürüldü.

11 Ekim’de yayın hayatına başlayan Flash TV’de kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Yeni yayın politikası, yeni logosu ile 10 gündür yayın yapan Flash TV’de patron Ömer Ziya Göktuğ‘un kardeşi, Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, mahkemede hakkını arayacağını duyurmuştu.

Ankara’da haber müdürü olarak işe başlayan gazeteci Lale Özan Arslan da istifa etmişti.

ÇAĞLAR CİLARA KOVULDU

Bütün bunların ardından Flash TV’de yeni bir kriz patlak verdi.

Flash TV’de hafta içi her gün ‘Birebir’ programını yapan ve yönetici de olan Çağlar Cilara‘nın taciz iddiası ile kovulduğu iddia edildi.

Cilara, 3 gündür ‘Birebir’ programını da yapmıyor.

Kanal yönetimi tarafından “Cilara’nın raporlu olduğu, programın başlayıp başlamayacağının, yada ne zaman başlayacağının bilinmediği” bilgisi verildi.

Ancak Cilara Twitter hesabında gün içerisinde bir haber sitesi gibi canlı yayınları takip etti, haberleri paylaştı, yorum ve değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan kanal çalışanlarından alınan bilgiye göre kanal yönetiminin Çağlar Cilara ile çalışmaya devam etmek istediği, yönetimin “bugün gelsin programlarına devam etsin” dediği öğrenildi.

CİLARA İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden Çağlar Cilara ise var olan söylentilerin kendisini rahatsız ettiğini ve bunun için de bir müddet kanaldan uzaklaştığını açıkladı. “Bu taciz iddiasının benimle ilgisi yok. Söz konusu kişi Twitter’dan kanal ile ilgili bir paylaşım yapmış, ama daha sonra sildi. Yaptığı paylaşımda benim ismim geçmiyor zaten. Bu Tür olayların gündeme gelmesi tadımı kaçırdı, ben de biraz zaman isteyip programalara ara verdim. Kendi YouTube kanalıma zaman ayıracam bu arada” değerlendirmesinde bulundu.

İDDİAYI KİM DİLE GETİRMİŞTİ

Taciz iddiasını Elif.T adlı bir kadın dile getirmişti.

Flash TV’nin yeniden yayın hayatına başlaması evresinde kanalda 3 haftalık bir süre çalışan Elif.T, Twitter üzerinden yaptığı paylışımda ”Günlerce taciz edildiğim yetmezmiş gibi kanala girişim yasaklandı. Kimse ses çıkarmadı. Tacize uğradım dedim, çık stüdyoya çalış dediler. Flash Tv’de oldu bunlar. Duyun, görün, ses çıkarın. Ben susmadım kimse susmasın. Bizim canımız, bedenimiz bu kadar ucuz, değersiz değil.” demiş ve başına bir şey gelmesi ihtimaline karşı tweet attığını da eklemişti.

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