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Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti
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29 Aralık 2022 - 18:43

Modern Family dizisiyle tanınan 50 yaşındaki Sofia Vergara, kocası Joe Manganiello ile tropikal bir kaçamak yaptı. Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu bikinisini giyip ayna karşısında poz verdi.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 1

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan; Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara son pozlarıyla olay oldu.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 2

Kocasıyla tatilde olan 50 yaşındaki Vergara siyah bikinisini giyip yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 3

Güzelliğiyle dikkat çeken Sofia Vergara’ya beğeni yağdı.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 4

Güzel oyuncu daha önce “Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum” diyerek beslenme düzenini anlatmıştı.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 5

Seksi oyuncu ayrıca sporu da aksatmıyor ve “Spora bayılmıyorum ama yapıyorum. Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 6

Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim” diyor.

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 7

İşte Vergara’nın o paylaşımı…

Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 8
Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 9
Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 10
Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 11
Kim inanır 50 yaşında olduğuna! Ünlü oyuncu Sofia Vergara bikinili ayna pozuyla nefes kesti - Sayfa 12
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