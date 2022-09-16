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Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet’ten Cuma namazı kılınışı bilgileri

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet’ten Cuma namazı kılınışı bilgileri
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16 Eylül 2022 - 9:48

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusu, ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gitmek için yola çıkacak olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kılınış bilgileri verilen Cuma namazı, okunacak dualar ver rekat sayısı ile araştırılıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir ve kaç rekat? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan Cuma namazı kılınışı bilgileri

1/3Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat Diyanetten Cuma namazı kılınışı bilgileri

Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bilgiler çerçevesinde Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok Müslüman, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ellerin semaya açılıp ibadetlerin yerine getirileceği Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu hakkında merak edilen bazı bilgiler

2/3CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek’at Cum’a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

 

3/3Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat Diyanetten Cuma namazı kılınışı bilgileri

 

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi’ içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ’atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ’at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ’at ile iki rek’at Cum’a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama”
Sonra, dört rek’at son sünneti, Niyeti şöyledir: “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya”.
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: “Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına”. Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek’at vaktin sünneti kılınır. “Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine” diye niyet edilir. Cum’a sahîh olmadı ise, bu on rek’at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet’ten Cuma namazı kılınışı bilgileri
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