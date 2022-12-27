Aşk iddiasını yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz, “O Ses Türkiye”nin yılbaşı bölümü için düet yaptı. İkili, “Özledim” şarkısını gözlerini birbirinden ayırmadan söyledi.

MURAT’IN ŞARKISINI SÖYLEDİ

“O Ses Türkiye”nin yılbaşı çekimi yapıldı. Yarışmacı olarak sahneye çıkan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz’un “Özledim” şarkısını seslendirdi. Boz, oyuncuyla düet de yaptı. “Kim bilir belki de bir aşk başlar” sözleri sırasında seyirci ikiliyi alkışladı.

MADEM BENİM İÇİN SAÇ EKTİRMİŞ

Turan, kendisine dönen jüri üyeleri arasından da Boz’u seçti. Ve bu seçimini yaparken, “Murat Boz’dan saç ektirmesini istediği” haberlerini umursamayarak açıkladı: “Madem beni kırmamış, benim için saçını ektirmiş, çok hoş olmuş. Murat Boz’u seçiyorum!”