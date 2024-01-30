Kilise saldırganları böyle yakalandı! İşte operasyon görüntüleri

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla, Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.
Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. belirlenen adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Advertisement
Saldırganların yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.