Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: ‘Endişe verici’

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: ‘Endişe verici’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
28 Ocak 2024 - 13:33

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs’in oyuncusu Travis Kelce arasındaki aşk söylentilerinin gölgesinde sosyal medyada ünlü şarkıcının yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte pornografik görüntüleri dolaşmaya başladı. Görüntülerin kimin tarafından paylaşıldığı ya da oluşturulduğu belli olmasa da “Taylor Swift AI” etiketiyle kısa sürede viral olmuştu. Görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü ve Beyaz Saray’da duruma sessiz kalamadı.

19

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 2

“GÖRÜNTÜLER ENDİŞE VERİCİ”

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan sahte müstehcen içerikli görüntüleri ile ilgili olarak, “Taylor Swift’in sahte görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması endişe vericidir. Bu tür olayların kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Biden yönetimi, yasal önlem yoluyla sahte yapay zeka görüntüleri riskini azaltmamızı sağlamaya kararlıdır. Gerçek çözümler bulmaya yönelik çalışmalar devam edecektir. Bu noktada sosyal medya şirketleri içerik yönetimi konusunda kendi bağımsız kararlarını verirken, yanlış bilgilerin ve gerçek kişilerin rızası olmayan, mahrem görüntülerinin yayılmasını önlemek için kendi kurallarını uygulama konusunda önemli bir rol oynayacaklarına inanıyoruz” dedi.

29

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 3

Pierre ayrıca, ABD yönetiminin yapay zeka ve internet ortamında yaşanan bir dizi problemlerle ilgili çalışma yaptığının altını çizdi. Yapılan çalışmalar arasında, çevrimiçi taciz ve istismarla mücadele etmek için bir çalışma grubu oluşturma, internet ortamında cinsel istismardan kurtulanlar için ilk ulusal 7/24 yardım hattını başlatma gibi önlemlerin yer aldığını ifade etti.

39

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 4

“BU TÜR İÇERİKLERE KARŞI SIFIR TOLERANS POLİTİKAMIZ VARDIR”

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu güvenlik ekibi (eski adıyla Twitter) paylaşılan müstehcen görüntüler için, “X’te Rızaya Dayalı Olmayan Müstehcen (NCN) görüntüleri yayınlamak kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Ekiplerimiz tespit edilen tüm görüntüleri aktif bir şekilde kaldırmakta ve bunları yayınlamaktan sorumlu hesaplara karşı uygun önlemleri almaktadır. Başka ihlallerin derhal ele alınmasını ve içeriğin kaldırılmasını sağlamak için durumu yakından izliyoruz. Tüm kullanıcılar için güvenli ve saygılı bir ortam sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, ‘çocuklar dahil herkesin’ yapay zeka kullanılarak müstehcen görüntülerin oluşturulabileceğine dikkat çeken yorumlar yaptı.

49

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 5

SİYASETÇİLERDEN YAPAY ZEKA TEPKİLERİ

ABD’li siyasetçiler yayınlanan görüntüler sonrasında durumu önleyecek bir yasa oluşturulması çağrısında bulundular. Demokrat Parti Temsilci Üyesi Joe Morelle, görüntüleri ‘dehşet verici’ olarak nitelendirerek, “Taylor Swift’in yapay zeka tarafından üretilen müstehcen görüntülerinin yayılması dehşet verici ve ne yazık ki her gün, her yerde kadınların başına geliyor. Bu bir cinsel istismar ve ben de bunu federal bir suç haline getirmek için yasa tasarımla mücadele ediyorum: Mahrem Görüntülerin Derin Sahtelerinin Önlenmesi Yasası” ifadelerini kullandı.

59

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 6

Bir diğer Demokrat Parti Üyesi Yvette Clarke ise, “Taylor Swift’in başına gelenler yeni değil. Yıllardır kadınlar, rızaları olmadan deepfake’lerin hedefi oldu. Yapay zekadaki gelişmeler sayesinde deepfake oluşturmak daha kolay ve daha ucuz. Bu, koridorun her iki tarafının da bir sorunudur ve Swiftie’lerin (Taylor Swift hayranlarına verilen isim) bile çözmek için bir araya gelmesi gerekir” dedi.

69

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 7
79

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 8
89

+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: 'Endişe verici' - Sayfa 9
99
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın aşk bombası! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı?Yılın aşk bombası! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı?
Kıbrıs’taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor?Kıbrıs’taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor?
Selen Görgüzel’den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldıSelen Görgüzel’den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı
Bahçeli çağrı yapmıştı! Can Atalay’ın milletvekilliği haftaya düşürülecek iddiası!Bahçeli çağrı yapmıştı! Can Atalay’ın milletvekilliği haftaya düşürülecek iddiası!
Depremde 100 kişiye mezar olmuştu! Firari müteahhit Taksim’de yakalandıDepremde 100 kişiye mezar olmuştu! Firari müteahhit Taksim’de yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncunun minik kızı Müjgan şarkı söyledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılın aşk bombası! Zara gönlünü bakın kime kaptırdı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: ‘Endişe verici’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıbrıs’taki evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı: Kazancını bakın nereye yatırıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel’den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli çağrı yapmıştı! Can Atalay’ın milletvekilliği haftaya düşürülecek iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’nin usta isminden kötü haber: Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorine yine zam geliyor; 9 gün içinde 3. zam!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ege’de deprem meydana geldi!Ocak 19, 2024-5:35 pm
TÜVTÜRK son noktayı koyduOcak 19, 2024-4:47 pm
Sosyal medyada Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gündem oldu: “Ayağına asteroit değmesin”Ocak 19, 2024-4:41 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ildeki adayları tek tek açıkladıOcak 19, 2024-4:33 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’ı aradı: Biraz daha bekleOcak 19, 2024-4:31 pm
TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı!Ocak 19, 2024-4:27 pm
AKOM İstanbul için son uyarıyı yaptıOcak 19, 2024-4:21 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !