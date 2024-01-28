+18 görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Ünlü şarkıcıya destek yağdı: ‘Endişe verici’

Bir diğer Demokrat Parti Üyesi Yvette Clarke ise, “Taylor Swift’in başına gelenler yeni değil. Yıllardır kadınlar, rızaları olmadan deepfake’lerin hedefi oldu. Yapay zekadaki gelişmeler sayesinde deepfake oluşturmak daha kolay ve daha ucuz. Bu, koridorun her iki tarafının da bir sorunudur ve Swiftie’lerin (Taylor Swift hayranlarına verilen isim) bile çözmek için bir araya gelmesi gerekir” dedi.