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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var
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19 Mart 2023 - 14:00
İstanbul Beyoğlu’nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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