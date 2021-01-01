Kılıçdaroğlu’nun O Buluşması Soylu’yu Rahatsız Etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun polis teşkilatının emeklileri ile yaptığı buluşmanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu rahatsız ettiği iddia edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, “İçişleri Bakanı Soylu’yu rahatsız eden Kılıçdaroğlu ‘buluşması'” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Şardan yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun polis teşkilatının emeklileri ile yaptığı buluşmanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından rahatsızlıkla karşılandığını söyledi.

Şardan, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel başkanı sıfatıyla Türk siyasetinde örneği pek görülmeyen – en azından 30 yıldan fazladır güvenlik bürokrasisini yakından izleyen gazeteci olarak benim tanık olmadığım – biçimde polis teşkilatının emeklileri ile bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun iki yüze yakın emekli polisle kahvaltısı idarede mutsuzluk yarattı kuşkusuz. Bir nevi ‘kral çıplak’ dedi CHP lideri. HDP ile yaptığı son açıklamayla iktidarın elindeki siyaset aracını elinden alan Kılıçdaroğlu, şimdi de yaklaşık 330 bin muvazzaf personeli fakat milyonlarca emeklisi olan emniyet teşkilatına sahip çıkarak bir gol daha attı. Golden sonra topu kaleden çıkarıp santraya götürmek ise İçişleri Bakanı Soylu’ya düştü.

Hakkındaki pek çok iddiaya karşın halen görevine devam eden Soylu, Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtta ‘Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar’ dedi.

Bu saatten sonra yapılacak yeni düzenleme siyaseten iktidara değil, artık CHP liderine yazar! Kaldı ki, üç yıldır yapılamayan düzenleme ne zaman yapılacak hep beraber göreceğiz.”