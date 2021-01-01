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Kılıçdaroğlu’nun ‘Mutfak’ Videosu Kriz Yarattı!

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Kılıçdaroğlu’nun ‘Mutfak’ Videosu Kriz Yarattı!
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07 Eylül 2021 - 14:49
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Millet İttifakı’nda Kemal Kılıçaroğlu’nun yayınladığı video tartışmalara neden oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan yayınladığı video Millet İttifakı’nı karıştırdı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu’nun sürekli olarak tekil konuştuğunu söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Paçacı ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Sarıkaya şunları aktardı:

“Millet İttifakı parlamenter sistem hedefiyle bünyesel konsolidasyonu sağlamakla kalmadı, aynı ideali savunan yeni kurulan partileri de yanına çekti.

En azından onlarla birlikte hareket ettiği algısının kamuoyunda güçlü bir şekilde yerleşmesini sağladı…

Cumhur İttifakı ise bu durumu dağıtmak için Millet İttifakı bileşenlerini sürekli olarak “adayınız kim” minderine çekmeye çalıştı.

Şu kadarını söyleyeyim bunda da başarılı oldu.

Millet İttifakı bileşenleri arasındaki bütünlük dağıldı, mesele adaylık tartışması üzerinde dağınıklığa dönüştü.

Buna CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun en son örneğini “öğrenciler için 6 vaadinde” olduğu gibi tekil söylemlerinde rastlanmaya başladı.

Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış.

Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş.

PAÇACI: BİZE SORDUNUZ MU?

Nitekim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da dünkü sohbetimizde bu duruma dikkat çekti, “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor” dedi.

Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…”

Konuştuğum bazı CHP kurmayları da benzer yakınmaların kendilerine de ulaştığını belirtti.

Anladığım şu ki durum CHP liderine de iletilmiş…

Mesele sadece bununla da kalmıyor.

CHP içinden gelen farklı sesler de ittifak açısından sorun teşkil ediyor.

Bunun en iyi örneği dün CHP MYK’da disiplin kuruluna sevkine karar verilen Bolu Belediye Başkanı…

Muhafazakar kesimde tepkiyle karşılaşılan sözleri dolaylı da olsa ittifak ortaklarının tabanlarında tepkiye de neden oluyor.

CHP lideri muhafazakar kesime açılmak için elinden gelen çabayı gösteriyor olsa da bir anda silip süpürüyor.”

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