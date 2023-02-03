HADİSE’NİN YENİ BOMBASI

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Ebru Şancı, Hadise ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan 37 yaşındaki Hadise’nin yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü.

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Eski Galatasaraylı Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı, yorumcu olduğu Söylemezsem Olmaz programında Hadise ile çapkınlıklarıyla tanınan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin aşk yaşadığını iddia etti.

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“HADİSE, ICARDI’DEN HOŞLANMIŞ” Canlı yayında Hadise ve Icardi arasındaki yakınlığı bir hafta önce öğrendiğini söyleyen Şancı, “Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim ve çok net bir şekilde söyledi. Hadise geçen haftalarda yakınlarına Icardi’den elektrik aldığını ve hoşlandığını söylemiş.

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Hadise tanışmak için Icardi’yi markaja almıştı dün de Galatasaray maçına gitti, normalde gitmez. Hadise’nin maça gittiği kişi de futbolcu Mertens’in eşi.

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Icardi de Hadise de çapkınlığıyla bilinen isimler. Wanda Nara ile evliliğinden 3 çocuğu var. Biz şimdiden söyleyelim yakında duyulur zaten” dedi.

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İşte Hadise’nin o görüntüsü…

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