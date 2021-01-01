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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması

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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması
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07 Ağustos 2021 - 13:40
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Dün akşam HaberTürk ekranlarında soruları yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında da açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması

CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığında isimlerinin geçmesiyle ilgili olarak da “Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler” dedi.

“Toplumu ayrıştıran Cumhurbaşkanı olamaz”

Nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyoruz? Tarafsız olması lazım. 83 milyonu kucaklaması lazım. Erdoğan Cumhurbaşkanı değil bana göre Erdoğan AK Parti’nin genel başkanı. Toplumu ayrıştıran Cumhurbaşkanı olamaz. Özal’a, Demirel’e bakın ayrıştırmadı. Elbette gönüllerinde parti yatar ama toplumu ayrıştırmazlar. Bu sistem Türkiye’yi uçuracaktı değil mi? Evet, yokuş aşağı uçtuk, üstelik şoför kabininde kimse yok. Hep ‘Allah sonumuzu hayreylesin’ diyorum. Bu sistem değil. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Yani her zaman sigortaya elimiz gitmez, elektrik söndüğü zaman gider. Devletin sigortası yok şu anda. Afganistan olayı ciddi bir olay değil mi? Bu konuda siyasi parti liderlerine bilgi vermeniz lazım. Siz bir karar alıyorsunuz parlamento devre dışı.

Belediyelerle ilgili açıklama 

Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. Şöyle bir tablomuz var. Medya isimler üzerine odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçilecek Cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp, ‘ben burada kalacağım’ derse bir başka felaketin kapısı açılır. Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler.

 

 

100-150 sayfalık kamuoyuna açıklanmasının yararı yok. Burada önemli olan ilkeleri belirlenmesi lazım. Bu ilkelerin kamuoyuna duyurulması lazım. Bu ilkeler üzerinde anlaşabilirsek, sorun kendiliğinden çözülmüş olur.

“Her şeyi kafamda oluşturmuş vaziyetteyiz

Herkesin şundan emin olmasını isterim. Devletin adaletle yönetileceğini bilen bir insanım. Kinle, öfkeyle devlet yönetilmez. Hiç kimseyi ötekileştirme gibi bir niyetimiz yok. Kimliği, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bayrakla, vatanla bir sorunu yoksa. Liyakatli kadrolarla bu sorunlar çözülür. 6 ay içinde herkes rahat bir nefes alacak. Üniversiteden mezun olmuş işçi, emekli, esnaf, çiftçi rahat nefes alacak. Faizleri sıfırlayacağız dedim. Bunların hepsini bitireceğiz. Her şeyi kafamda oluşturmuş vaziyetteyim. Ben maliyeciyim, vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır. Parayı bulmadığınız sürece bir şey yapamazsınız. Olağanüstü projemiz var, önümüzdeki günlerde paylaşacağız. İşsizliği bitireceğiz. Dünyayla, AB ile barışık bir Türkiye.

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