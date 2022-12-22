Savcılık kararı sonrası İmamoğlu’ndan açıklama: Ok yaydan çıkmıştır

Bu haberi paylaş

İçişleri Bakanlığı, İBB raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Saraçhane’de ortak açıklama yaptı.

İmamoğlu bakanlığın adımı sonrası “Bu ne kibir, bu ne aymazlık! Bir şey yapalım da önünü keselim… Nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu ülkede değişim olacaktır” dedi.

İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Hukuktaki tarafının vahameti açısından bu altı çizilmesi gereken bir olay. Bu zaman dilimine dahil olduğunuzda hiçbirimiz herhalde bunun çok kolay, pamuklar içinde, çok renli, çok romantik bir diyalogla geçeceğini tahmin ediyorum hayal etmemiştir. Bunun yüksek dozda mücadeleci, yüksek dozda kavgalı geçeceğini düşünmüştür.

*İsim vermeyeceğim. Sonradan bakan olmuş, milletvekili olduğunda, eskiden de tanıştığım birisiyle, 2015 Haziran-Kasım arasında yaşananlar… Haziran ayında seçim olmuştı. Yeni milletvekilleri seçilmişti. O sırada tesadüf oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydım. Ankara’dan dönüyordum. Uçakta yanıma o şahıs oturdu. Tebrik ettim.

*Aynen şunu söyledim. Türkiye’nin önüne fırsat doğru. Böylesi yüksek oranlı koalisyon muazzam bir restorasyon dönemi, hukukun iyileştirilmesi dönemini yaşatabilir.

*Ülkemizin farklı noktalarda da nasıl tutum aldıklarını da görüyoruz. Bu nerede demokraside, hukukta, devletin farklı kademelerinde, atanmış bakanlarında.

*Bu karara imza atan hakim ve savcının çocukları için bile biz kazacağız.

İMAMOĞLU’NDAN İLK TEPKİ

*Başkanımız da ifade etti, dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp ‘şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım’ dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Bir atanmış kişinin… Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul’un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum. Bu kişi Gaziosmanpaşa’da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanı olarak söylüyorum Trabzon Of’ta selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o eve misafir olacağımı biliyorum.

*Ok yaydan çıkmıştır nafile… Bu memlekette değişim olacaktır.

*Yüzde 75-80 bu karar yanlıştır diyen vicdanı yüksek insanlarımız var.

*Makam koltuğundan güç alan insanlar değiliz, o koltuğa güç katmaya gelmiş insanlarız. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz, kararlıyız. Tabii ki burada insanın kendi siyasi ailesi en büyük güç aldığı kaynağıdır. Hem genel başkanımıza, son Ankara’da buluşmamızda gösterdiği o derin sıcaklığa yürekten teşekkür ediyorum.