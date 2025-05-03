GÜNEL ZEYNALOVA’DAN YILLAR SONRA EBRU GÜNDEŞ AÇIKLAMASI: “AFFETTİM”

Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, uzun yıllardır aralarında mesafe olduğu bilinen Ebru Gündeş hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden takipçileriyle dertleşen Günel, Ebru Gündeş’i affettiğini duyurdu.

Instagram hesabında “Bana hep soruyorsunuz ya… ‘Ebru Gündeş’i affettin mi?’ diye… Evet, affettim. Kalbimde herkesi affettim” sözlerini paylaşan Günel, samimi ifadeleriyle gündem oldu. Bu açıklama, bir dönem Reza Zarrab ile yaşanan ilişki üçgenini hatırlattı.

ESKİ DEFTERLER KAPANDI MI?

Hatırlanacağı üzere, Günel Zeynalova ve Reza Zarrab bir dönem nişanlıydı. Ancak Zarrab’ın Ebru Gündeş ile olan ilişkisi magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Yaşanan bu süreç sonrası Günel’in suskunluğu dikkat çekerken, yıllar sonra gelen “affettim” açıklaması barış sinyali olarak değerlendirildi.

REZA ZARRAB YENİDEN EVLENDİ

Ebru Gündeş ile 2021 yılında boşanan Reza Zarrab, geçtiğimiz Ocak ayında asistan avukat Dilara Altıntop ile ABD’nin Miami kentinde dünyaevine girdi. Bu gelişmelerin ardından Günel’in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.