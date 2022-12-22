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Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisi

Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisi
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22 Aralık 2022 - 16:41
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücrete tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücretin net 8 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Açıklanan rakama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “biri istedi” diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.” dedi.

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