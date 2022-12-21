Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?

Asal araştırma yılın son seçim anketini paylaştı. Aralık ayında 2 bin 142 kişiyle yapılan ankette, ‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?’ diye soruldu.
Anket şirketi, katılımcılara bu soruyu isim vermeden yöneltti. Açık uslu soruda katılımcılar, 14 isim söyledi. Ankete verilen yanıtlar şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 39,3
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,7
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 12,2
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9,2
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 7,4
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 7,0
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,0
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 0,9
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 0,8
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 0,6
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 0,6
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Yüzde 0,5
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,2
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,2
‘Diğer’: Yüzde 2,4