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Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?
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21 Aralık 2022 - 16:35
ASAL araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketi, anket katılımcılarına açık uçlu sorarak, ‘Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?’ diye sordu.

Asal araştırma yılın son seçim anketini paylaştı. Aralık ayında 2 bin 142 kişiyle yapılan ankette, ‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?’ diye soruldu.

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 2

Anket şirketi, katılımcılara bu soruyu isim vermeden yöneltti. Açık uslu soruda katılımcılar, 14 isim söyledi. Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 39,3

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,7

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 5

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 12,2

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 6

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9,2

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 7

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 7,4

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 8

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 7,0

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 9

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,0

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 10

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 0,9

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 11

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 0,8

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 12

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 0,6

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 13

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 0,6

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 14

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Yüzde 0,5

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 15

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,2

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 16

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,2

Araştırma şirketi paylaştı: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? - Sayfa 17

‘Diğer’: Yüzde 2,4

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