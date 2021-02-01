Kılıçdaroğlu Yeni Bir Formül Sundu

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li belediyelerin Türk Hava Kurumu’nun kullanılmayan uçaklarını kiralaması formülü üzerinde durduğu ve “Türk Hava Kurumu kullanmıyor, gerekirse belediyeler kiralar kullanır” dediği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, orman yangınlarının ardından, CHP’li belediyelerin Türk Hava Kurumu’nun kullanılmayan uçaklarını kiralaması formülü üzerinde durduğu ve “Türk Hava Kurumu kullanmıyor, gerekirse belediyeler kiralar kullanır” dediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu’nun filosundaki yangın söndürme uçaklarını kullanmamasının ardından, gerekirse CHP’li belediyelerin uçak kiralayarak müdahaleye destek verebileceğini belirtti.

T24’ten Metin Kaan Kurtuluş’un haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun bu doğrultuda THK yönetimiyle temasa geçmeye çalıştığı, ancak kendisine herhangi bir dönüş yapılmadığı belirtildi.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün THK’yı arayarak, “Bedeli ne olursa olsun, yangın müdahalesinde kullanmak üzere, uçak kiralamak istediklerini” bildirdiği; THK’dan “Şu anda hiçbir yöneticiye ulaşamayız” yanıtı aldığı öne sürüldü.

2019 yılında Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Türk Hava Kurumu’nun başına eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, Hacı Abdullah Kaya ve Adnan Zengin’den oluşan bir kayyum heyet atanmıştı. THK’nın Onursal Genel Başkanı konumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

Gökçen Havacılık envanterine göre Türkiye’nin “Tek Havadan Yangın Söndürme Filosu”nda 2009’da bünyesine kattığı 9 adet CL-215 Bombardier yangın söndürme uçağı bulunuyor. Bu uçakların yakın zamanda çıkan orman yangınlarında kullanılmaması, CL-215’lerin akıbeti ile ilgili tartışmalara sebep olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında CL-215’lerin “uçamayacak durumda” olduğunu ifade etmişti.