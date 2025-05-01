EGE DENİZİ’NDE KORKUTAN DEPREM: İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

AFAD, Ege Denizi’nde saat 05.23’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem, özellikle İzmir ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte uykularından uyanırken sosyal medyada “deprem mi oldu?” soruları hızla gündeme geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün İzmir’in Karaburun ilçesinin 45.60 kilometre açıkları olduğunu bildirdi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Ancak uzmanlar, Ege Denizi açıklarında meydana gelen bu tarz depremlerin bölgede sık görülen tektonik hareketlerin bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Deprem, başta İzmir olmak üzere Aydın, Manisa ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi. Özellikle sahil kesimlerinde vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sarsıntı anını ve endişelerini paylaştı.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA: BÖLGE AKTİF FAY HATLARI ÜZERİNDE

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karaburun açıklarında yaşanan bu tür sarsıntıların Ege Bölgesi’ndeki normal fay hatlarının bir sonucu olduğunu belirtti. Sözbilir, “Bu büyüklükteki depremler olağan. Ancak vatandaşlarımızın her zaman hazırlıklı olması önemli,” dedi.

Yetkililerden gelen ilk açıklamalara göre, can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak ekiplerin sahada durum tespiti çalışmaları sürüyor. AFAD ve yerel belediyeler, vatandaşların resmi kurumlar dışındaki kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

DEPREMİN YERİ VE DETAYLARI:

Tarih: 1 Mayıs 2025

Saat: 05.23

Büyüklük: 4.2 (AFAD), 4.4 (Kandilli)

Derinlik: 7 km

Merkez Üssü: Karaburun açıkları, Ege Denizi

VATANDAŞLARA UYARI: HAZIRLIKLI OLUN

Uzmanlar, Ege Bölgesi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu tür depremlerin her zaman yaşanabileceğini hatırlatarak, özellikle kıyı kesimlerinde oturan vatandaşların acil durum çantası hazırlamaları ve olası bir sarsıntıya karşı bilinçli olmaları gerektiğini ifade etti.