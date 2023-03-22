Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak…

Ramazan Bayramı’na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen isim yer alıyor. Sevilen şarkıcının tek konserden alacağı para ise dudak uçuklattı.

İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı’nda kazanacağı ücretler…