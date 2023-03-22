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Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak…

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak…
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22 Mart 2023 - 14:47

Ramazan Bayramı’nda sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Listenin başındaki isim ise dikkat çekti. İşte o liste…

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 1

Ramazan Bayramı’na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen isim yer alıyor. Sevilen şarkıcının tek konserden alacağı para ise dudak uçuklattı.

İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı’nda kazanacağı ücretler…

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Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 2

SILA

600 bin TL

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Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 3

MELEK MOSSO

600 bin TL

314

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 4

KORAY AVCI

700 bin TL

414

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 5

MURAT BOZ

1 milyon TL

514

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 6

ÖZCAN DENİZ

1 milyon TL

614

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 7

LİNET

Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

714

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 8

SİBEL CAN

1,6 milyon TL

814

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 9

AJDA PEKKAN

2 milyon TL

914

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 10

YILDIZ TİLBE

2 milyon TL

1014

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 11

BÜLENT ERSOY

2,5 milyon TL

1114

Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 12

EBRU GÜNDEŞ

İstanbul ve Kıbrıs’ta konser verecek olan Ebru Gündeş de toplam iki konserden 3 milyon TL kazanacak.

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Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 13

GÜLŞEN

Ramazan Bayramı’nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen de iki konserden toplam 3 milyon TL alacak.

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Ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri belli oldu! O isim tek konserden milyonlar kazanacak… - Sayfa 14

HADİSE

2. Sayfa’da yer alan habere göre, Antalya’da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.

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