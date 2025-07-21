Kılıçdaroğlu Ailesinde Yas: Adil Kılıçdaroğlu Vefat Etti

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında yaşamını yitirdi. Olay, Burhaniye Ören Mahallesi’ndeki Pelinkent Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki aidat konusuyla ilgili yaşanan tartışmanın ardından Adil Kılıçdaroğlu evine döndü ve bir süre sonra aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıçdaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatı, başta Kılıçdaroğlu ailesi olmak üzere CHP camiasında ve tüm sevenleri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşinin ölüm haberini alır almaz taziye için Burhaniye’ye hareket etti. Cenaze programının ise 22 Temmuz’da Burhaniye Cemevi’nde gerçekleştirileceği ve ardından defnedileceği açıklandı. Kılıçdaroğlu ailesi, taziyeleri kabul ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başta olmak üzere pek çok siyasi isim başsağlığı mesajları yayımladı.

Ailenin yakın dostları ve parti üyeleri, Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatı nedeniyle büyük bir kayıp yaşadıklarını belirterek, onun insan ilişkilerine verdiği değeri ve yardımsever kişiliğini vurguladı. Özellikle ikiz kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakın bağları da sıkça gündeme getirildi. Taziye mesajlarında, “Kılıçdaroğlu ailesinin acısını yürekten paylaşıyoruz” ifadeleri öne çıktı.

Adil Kılıçdaroğlu’nun ani vefatı, Balıkesir ve Burhaniye’de de büyük yankı uyandırırken, sevenleri ve yakınları cenaze töreninde bir araya gelecek. Adil Kılıçdaroğlu’nun ölümüyle ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.