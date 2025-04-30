AVRUPA ELEKTRİK KRİZİYLE SARSILDI

Avrupa, son yılların en ciddi enerji krizlerinden biriyle sarsıldı. İspanya’da başlayan ve Fransa ile Portekiz’e yayılan elektrik kesintisi, milyonlarca kişiyi etkiledi. Sadece ilk 24 saatte oluşan ekonomik zararın 1 milyar euroyu bulduğu tahmin edilirken, olayın nedeni hâlâ kesinlik kazanmadı. Siber saldırı ihtimali dahil olmak üzere birçok senaryo araştırılıyor.

5 SANİYEDE 15 GİGAVATLIK KAYIP

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 5 saniye içinde sistemden 15 gigavatlık enerji üretiminin kaybolduğunu belirtti. Bu rakam, ülkenin anlık elektrik ihtiyacının yaklaşık %60’ına denk geliyor. Başkent Madrid başta olmak üzere birçok bölgede ulaşım sistemleri durdu, trafik felç oldu ve altyapı çöktü.

AB VE YEREL YÖNETİMLER ACİL DURUM İLAN ETTİ

Kesinti nedeniyle İspanya’da sekiz özerk bölge, merkezi hükümete yetki devri yaparak 3. seviye acil durum ilan etti. Portekiz’de de yüzlerce trafo merkezinin devre dışı kalması nedeniyle 6 milyondan fazla kişiye elektrik verilemedi.

AB Komisyonu, olayın sabotaj ya da siber saldırı olup olmadığını anlamak için çok yönlü bir soruşturma başlattı. Ancak şu ana kadar saldırıya dair somut bir kanıt bulunamadı.

RESMİ AÇIKLAMALAR TATMİN ETMEDİ

Portekiz’in enerji şirketi REN, arızanın nedenini “ani sıcaklık değişimlerinin yüksek gerilim hatlarında dengesizlik yaratması” olarak açıkladı. Ancak bu açıklama, kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda resmi açıklamalara yönelik yoğun eleştiriler dikkat çekti.

ZARARIN BOYUTU BÜYÜYOR

İspanya merkezli haber kaynaklarına göre, sadece üretim durması, lojistik aksaklıklar ve stok kayıpları nedeniyle oluşan ilk günkü zarar 1 milyar euroyu geçti. Uzmanlar, kesintinin etkilerinin tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde büyüyerek devam edeceği görüşünde.

ELEKTRİK KISMEN GERİ DÖNDÜ

İspanya’nın ulusal elektrik operatörü Red Electrica, teknik arızaların büyük ölçüde giderildiğini ve ülkenin enerji ihtiyacının %99,16’sının yeniden sağlandığını duyurdu. Portekiz’de ise E-Redes, gece yarısı itibarıyla birçok trafo merkezinin tekrar devreye alındığını ve 6,2 milyon kullanıcıya elektrik verildiğini bildirdi.

AB STRATEJİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kriz, Avrupa Birliği’nin yakın zamanda yayımladığı ve halka “72 saatlik acil durum gıda ve enerji stoku” yapma çağrısında bulunduğu stratejiyi tekrar tartışmaya açtı. Yaşanan kesinti, bu uyarıların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

TÜRKİYE ETKİLENMEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa elektrik sistemine Türkiye’nin de bağlı olduğunu hatırlatarak, “Bizde herhangi bir sorun yok. Ancak ana kesinti İspanya kaynaklı. Güneş ve rüzgar enerjisinin kontrolsüz üretimi de etken olabilir,” açıklamasında bulundu.