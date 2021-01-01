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Kendisini Karantinaya Almadığı İçin Tepki Çekti

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Kendisini Karantinaya Almadığı İçin Tepki Çekti
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07 Ağustos 2021 - 14:01
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İskoçya ziyareti sırasında enfekte olan bir personelle seyahat ettiği halde kendisini karantinaya almadığı ortaya çıkan İngiltere Başbakanı Johnson gündem oldu.

İngiltere Başbakanı Johnson Karantinaya Girmeyince Tepki Çekti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği İskoçya ziyareti sırasında, bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmeyerek seyahatine devam etmesi tepki çekti. Downing Street’ten yapılan açıklamada, Johnson’ın enfekte olan personelle ‘yakın temasta’ bulunmadığı belirtildi. The Guardian’a konuşan hükümet kaynakları ise, Başbakan ve yetkilinin birkaç kez ‘yan yana’ geldiğini ve aynı uçakta seyahat ettiklerini söyledi.

İSKOÇYA ÇALIŞMA BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ 

İskoçya ziyareti sırasında Johnson’a polis okuluna kadar eşlik eden personelin karantinaya alındığı ancak Johnson ile beraber testleri negatif çıkan birkaç kişilik ekibin tura devam ettiği kaydedildi. İngiltere Başbakanı’nın ‘temaslı olduğu’ halde seyahatini sürdürdüğünü yazan The Guardian gazetesi, Johnson’un daha sonra İskoçya Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng, Muhafazakar Parti lideri Douglas Ross ve milletvekili Andrew Bowie ile bir araya geldiğini aktardı.

‘JOHNSON, HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEMİŞ’

“Başbakan, herkesin uyması gereken kuralların üstünde olmak için bir bahane bulmaya çalıştığı son seferden hiçbir şey öğrenmemiş” diyerek Johnson’ın karantinaya girmeme kararına tepki gösteren İşçi Partisi Başkanı Anneliese Dodds, “Kıdemli muhafazakarlar halkı gerçekten aptal sanıyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay, İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid’in Covid-19’a yakalanmasının ardından Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın temaslı olduğu açıklanmıştı. Johnson ve Sunak’ın, günlük olarak test edilecekleri ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacakları belirtilmiş ancak gelen eleştiriler üzerine bu karardan vazgeçilmişti.

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