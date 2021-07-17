Fenerbahçe’de Hedef Alexander Sörloth

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth’u kiralamak istiyor. Ancak bu transferin önünde ciddi engeller bulunuyor.

Fenerbahçe, Sörloth’u kiralama girişiminde bulunmak için Leipzig kulübünden çıkacak kararı bekliyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga’da 29 maçta şans bulan 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi.

Son karar Marsch’ın

Sörloth ile ilgili son kararı teknik direktör Jesse Marsch verecek. Tecrübeli teknik adam, bir süre önce Alexander Sörloth’un antrenmanlardaki durumuyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

Marsch, Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyledi. Leipzig teknik ekibi, Ağustos ortalarına kadar antrenmanlarda Sörloth’u takip edecek. Eğer teknik ekip oyuncunun kiralanmasına izin verirse, Fenerbahçe iyi bir teklif ile Alman kulübünün kapısını çalacak.

Ancak sözleşme gereği Sörloth’un, Türkiye’ye dönmesi halinde Trabzonspor’un bu transferde önceline bulunuyor.

Sörloth konusunda işi kolay görünmese de sarı lacivertliler, süreci yakından izlemeyi sürdürecek.