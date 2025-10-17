Kenan Yıldız’a UEFA Şoku: Juventus’a Soruşturma, Sözleşme Planları Askıya Alındı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, formasını giydiği İtalyan devi Juventus ile ilgili UEFA tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Avrupa futbolunun en yetkili kurumu UEFA, Juventus’un son mali raporlarında usulsüzlük şüphesi bulunduğunu öne sürerek kulüp hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın temel amacı, Torino temsilcisinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesine uyup uymadığının detaylı bir şekilde incelenmesi olacak.

UEFA yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, soruşturmanın sonucuna göre Juventus’a para cezası uygulanabilir. Daha ciddi bir ihtimal olmasa da, Avrupa kupalarından men cezasının gündeme gelme olasılığı da bulunuyor. UEFA’nın soruşturma sürecinin 2026 baharına kadar tamamlanması ve nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Bu gelişme, Kenan Yıldız için de doğrudan bir etki oluşturdu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; genç milli futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen Juventus, soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte sözleşme planlarını şimdilik askıya aldı. Böylece Kenan Yıldız, kulüpteki geleceği konusunda belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

Juventus’un şeffaflık ihlali iddiaları ve UEFA soruşturması, sadece kulüp yönetimini değil, aynı zamanda oyuncuların kariyer planlarını da etkileyen önemli bir gelişme olarak futbol dünyasında yankı buldu. Kenan Yıldız ve temsilcileri, yaşanan bu süreci yakından takip ederken, UEFA’nın nihai kararına göre yeni adımların atılması bekleniyor.

Bu süreç, Juventus’un Avrupa’daki rekabet gücünü ve Kenan Yıldız gibi genç yeteneklerin sözleşme ve transfer planlarını doğrudan etkileyebilecek kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.