Fenerbahçe’de Anderson Talisca Dönemi Sona Eriyor

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışının sürdüğü bu dönemde, sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca’nın geleceği netlik kazandı. Ara transfer döneminde Al-Nassr’dan kadroya katılan Brezilyalı yıldız, yaşanan maliyet-performans tartışmaları ve taraftarların yoğun tepkileri nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe yönetimi, Talisca’nın yüksek maaşı ve gösterdiği performansı dikkate alarak sözleşmesini uzatmama kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Talisca’nın sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladığı, piyasa değerinin ise 6 milyon Euro olarak gösterildiği belirtildi. Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncuya toplam maliyetinin 25 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Öte yandan Talisca’nın ülkesinden de talipleri bulunuyor. Brezilya kulüpleri Gremio ve Flamengo, Talisca’yı kadrolarına katmak için görüşmeler başlattı. Futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme adım atması beklenirken, Fenerbahçe’deki ayrılığın, maliyet ve performans dengesine yönelik yönetim kararlarının bir sonucu olduğu öne sürüldü.

Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye katıldığı günden bu yana özellikle taraftarlar arasında tartışmalara konu olmuş, bazı maçlarda eleştirilerin odağı olmuştu. Sarı-lacivertli yönetimin ise uzun vadeli planlamasında hem maliyet hem de takım dengesi açısından Talisca’nın ayrılmasının daha uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, sezon sonunda kadrosunda önemli bir değişikliğe giderken, Talisca’nın boşalttığı pozisyon için transfer çalışmaları ve yeni planlamalar yapılacağı ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’den ayrılması, hem takım içi dengeleri hem de mali yapıyı yakından ilgilendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.