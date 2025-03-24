TV8’DEN TÜRKİYE MAÇ SIRASINDA AÇIKLAMA: “MAÇI BİLEREK GECİKMELİ YAYINLIYORUZ”

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan Macaristan – Türkiye mücadelesi sırasında TV8 ekranlarından yapılan açıklama, karşılaşmayı izleyen milyonlarca futbolseveri şaşkına çevirdi. Karşılaşmanın yayıncısı olan TV8, maç devam ederken yayına ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı.

TV8 spikeri, canlı yayın sırasında yaptığı açıklamada, Macar futbol federasyonu ile yaşanan teknik ve yayın anlaşmazlıkları nedeniyle karşılaşmanın kendi imkanlarıyla çekildiğini ve bu nedenle maçın tek kamera ile kayda alındığını duyurdu. Spiker, “Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz” ifadesini kullanarak yaşanan süreci izleyicilere aktardı.

TEK KAMERA, GECİKMELİ YAYIN

TV8’in açıklamasında, Macar tarafıyla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığı, bu sebeple yayıncı kuruluşun kendi çekim ekibini görevlendirdiği belirtildi. Ancak teknik imkanların kısıtlılığı nedeniyle maç yalnızca tek kamera ile kaydedilebildi ve gecikmeli olarak ekrana getirildi.

REKLAM PANOLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Maçta dikkat çeken bir diğer unsur ise stadyum çevresindeki dijital reklam panoları oldu. Normalde çeşitli markaların reklamlarının yer aldığı panolar, bu karşılaşmada tamamen beyaz olarak görüldü. Bu durum, izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.

TV8, reklam panolarının beyaz bırakılmasının sebebinin, Macar futbol federasyonunun dijital sistem üzerinden yansıyan yasadışı bahis içeriklerine izin vermemesi olduğunu belirtti. Yayıncı kanal da bu reklamların Türkiye’de gösterilmesini engellemek adına panoları dijital olarak nötr hale getirdiğini açıkladı.

TV8’in açıklamaları, yayıncılık açısından alışılmadık bir durumun yaşandığını gözler önüne sererken, futbolseverler sosyal medyada yaşananları yoğun şekilde tartıştı. Yayının kalitesi ve gecikmesi ile ilgili eleştiriler de gecikmedi.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/