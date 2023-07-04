Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı belli oldu!

28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK’sında değişikliğe giden ve danışmanlarının büyük bölümünü görevden alan Kılıçdaroğlu yeni görevlendirmelere devam ediyor.
Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı olarak atandığını duyurdu.
Ulukuş, paylaşımında, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü.