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TRT’ye Video İle Veda Etti

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TRT’ye Video İle Veda Etti
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14 Temmuz 2021 - 12:06
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TRT’de 2013 yılı Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017’de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren, görev süresinin dolması nedeniyle sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.

İbrahim Eren TRT Genel Müdürlüğüne Veda Etti

İbrahim Eren Twitter’dan paylaştığı; “10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Desteklerini her daim hissettiğim Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum. Başarılarımıza katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.” mesajıyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım.

Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.

Köklü bir geçmişi olan TRT’nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günlerimiz de.

Yaptıklarımızı destekleyenler de oldu eleştirenler de. Destekleyenler, yapılan işlerin arkasındaki çabayı takdir edenler, heyecanımızı paylaşanlar sayesinde motive olduk, tazelendik. Farklı görüşlerini iletenler sayesinde de eksiklerimizi gidermeye gayret ettik ve hep daha iyisi için çalıştık. Bizi destekleyenlere de eleştirenlere de teşekkür ediyorum.

Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bir özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakârca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime…

Sevgi ve saygılarımla”

İbrahim Eren, TRT’de 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl görev yaptı.

İbrahim Eren, diğer bir paylaşımda da göreve atanan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’yı tebrik etti.

Videoya Burdan Ulaşabilirsiniz

 

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