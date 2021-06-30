Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

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Avusturya’nın Wels şehrinde yakalanıp, Viyana’ya getirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi.

Viyana’da iki hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

TAHLİYE İSTEYECEK

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, iki ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek. Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’ye iade talebinde bulundu. Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz’ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da 2 ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.