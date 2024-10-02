Türk-İş Bakanlık önünde seslendi: Kimsenin dayanma gücü kalmadı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sendika üyelerinin ve sendika yöneticilerinin katıldığı “Zordayız, geçinemiyoruz” eylemi düzenledi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, kimsenin dayanma gücü kalmadı” dedi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, işçiler, “Hükümet istifa, Şimşek istifa, Vergide adalet istiyoruz” sloganları attı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, eylemde yaptığı konuşmada, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü, adil olmayan bir vergi sistemi yok. Sayın Mehmet Şimşek, bunları ne kadar biliyor, ne kadar anlıyor, ne kadar görüyor bilmiyorum. Bu yüzden bugün “Zordayız, geçinemiyoruz” sloganı ile buradayız” dedi.

“DUYMASI GEREKENLER DUYMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR”

İşçilerin yaşadığı sorunları anlatan Atalay, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar işçi, emekli, taşeron, asgari ücretli… kimin ne problemi varsa alanlarda, meydanlarda anlatıyoruz. Maalesef duyması gerekenler duymakta zorluk çekiyor. Bugün, işçilerin enflasyondan dolayı ücretlerinin eridiğini, asgari ücretlinin geçinemediğini, emeklinin zor durumda olduğunu konuşacağız.

“12 AY ÇALIŞIYOR, 1,5 AYINI VERGİYE VERİYORUZ”

Öyle bir vergi sistemi var ki bizim ülkemizde, ocak ayında aldığını nisan ayında almıyor, nisanda aldığını temmuzda almıyor. 12 ay çalışıyor, 1,5 ayını vergiye veriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü, adil olmayan bir vergi sistemi yok. Sayın Mehmet Şimşek, bunları ne kadar biliyor, ne kadar anlıyor, ne kadar görüyor bilmiyorum. Bu yüzden bugün “Zordayız, geçinemiyoruz” sloganı ile buradayız.

“DEVLET, BU ÇARPIK TABLOYU DÜZELTMEK MECBURİYETİNDE”

TÜİK’in rakamlarına kamuoyu da, işçiler de inanmıyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlar pazara, markete uyum sağlamıyor. Onların açıkladığı rakamlarla pazardaki, marketteki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Bu yüzden uzun yıllardır görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. İşçilerin büyük bölümü akşamları işten sonra ek iş yapmaya başladılar. Uzun yıllardır böyle bir tablo görmedik. Devlet, bu çarpık tabloyu düzeltmek mecburiyetinde.”

20 Ekim’de Büyük Ankara Mitingi yapacaklarını duyuran Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayın 20’sinde Ankara’da TÜRK-İŞ’in Büyük Ankara Mitingi’ni yapacağız. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum; emekçiler, asgari ücretliler, kamu işçileri, taşeronlar, özel sektör emekçileri, staj mağdurları orada olacak. Türkiye’ye, ülkeyi yönetenlere diyeceğiz ki; bu taleplerimize kulak verin, bizi dikkatle dinleyin.

“YÜZDE 35’LİK FARK İKİ İŞÇİ ARASINDA OLMASIN”

Bir emeklilik sistemi var ki, dünyanın hiçbir yerinde yok. Deniyor ki, Ocak ayında emekli olursan yüzde 35 daha fazla alacaksın, ocaktan sonra olursan yüzde 35 kaybın olacak. Böyle ucube bir sistem kabul edilemez. Bir an evvel bu yasama döneminde bu yasayı değiştirin. Yüzde 35’lik fark iki işçi arasında olmasın. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok.

“MUTFAKTA DA YANGIN VAR, İŞ YERLERİNDE DE YANGIN VAR”

Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na sesleniyoruz; bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, kimsenin dayanma gücü kalmadı. Bu ücret dengesizliğini çözün. Evde, iş yerinde huzurumuz yok. Duyması gereken hükümet, duyması gereken Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duvarına bir yazı asacağız. Diyeceğiz ki, “zordayız, geçinemiyoruz’. Onun için Sayın Bakan evde, mutfakta, iş yerinde ne oluyor duysun. Mutfakta da yangın var, iş yerlerinde de yangın var.”