Kedi ısırığı sonrası hayatını kaybetti 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ama kurtulamadı...

Danimarka’da yaşayan 33 yaşındaki Henrik Kriegbaum Plettner’ın hayatı bir yavru kedinin ısırığı sonrası kabusa döndü. Hastaneye yatırılıp 15 kez ameliyat edilen ve bir parmağı kesilen adam yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekim ayında hayatını kaybetti.

Henrik Kriegbaum Plettner isimli Danimarkalı adam, 2018 yılında barınaktan yavruları ile beraber bir kedi sahiplendi.

YAVRU KEDİ ISIRDI, ELİL ŞİŞİP İKİ KATINA ÇIKTI

Kedileri alıp evine götüren adam, yavrulardan birini taşımaya çalışırken işaret parmağından ısırıldı.

Henrik, yavru bir kedinin ısırığını ilk başta ciddiye almasa da,bir kaç saat içinde elinin şişerek iki katına çıktığını görünce paniğe kapıldı.

1 AY HASTANEDE KALDI, 15 AMELİYAT OLDU

Bir doktoru arayıp yardım isteyen adama ertesi güne kadar beklemesi söylendi. Ancak talihsiz adam kendini çok kısa süre içerisinde Denmark’s Kolding hastanesinde yatarken buldu. Bir ay hastanede kalan adam burada peş peşe tam 15 ameliyat geçirdi.

PARMAĞI KESİLDİ ANCAK SAĞLIK DURUMU DÜZELMEDİGeçirdiği tüm ameliyatlardan 4 ay sonra bile kedinin ısırdığı parmak işlevini geri kazanmayınca doktorlar onu kesmeye karar verdiler.

Ancak kesilen parmak da Henrik için çözüm olmadı. Henüz 33 yaşında olan adamın sağlık durumu giderek daha kötüye gidiyordu.

Annesi oğlunun sağlık durumunun sürekli dalgalı olduğunu belirterek, “Zatürree, gut ve şeker hastalığı vardı.” dedi.

HAYATINI KAYBETTİ! AİLESİNDEN UYARI: İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN

Talihsiz adam Ekim ayında hayatını kaybetti. Ailesi kedi ısırıklarını diğer insanların da önemsemesi için bir adım öne çıktı ve adamın yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Henrik’in karısı “Küçük bir kedinin ısırığının onu hale getireceğini bilmiyorduk. Bir ısırıktan ne olur demeyin, mutlaka doktora gidin, işinizi şansa bırakmayın” dedi.

SEBEBİ ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞIPeki 33 yaşında genç bir adam nasıl bir Kedi Isırığı ile hayatını kaybetti?

Evcil hayvanların ısırıklarının neden olduğu enfeksiyonların arkasında genellikle Pasteurella multocida ismi verilen patojenik bir bakteri vardır.

Bu bazı durumlarda ‘nekrotizan fasiit’ denilen ölümcül bir enfeksiyona yol açar. Nekrotizan fasiit yani diğer adıyla et yiyen bakteri hastalığı, cilt altı ve fasyayı tutan ve hızlı ilerleyen derin doku enfeksiyonudur. Cerrahi müdahale ivedilikle yapılmazsa ölümcül bir seyir gösterebilir.

Henrik’in durumunda bakterinin ısırıldıktan sonra vücuda damar yoluyla girdiği ve kan dolaşımına karışarak tüm vücuda yayıldığı düşünülüyor.

NEKROTİZAN FASİİT (ET YİYEN BAKTERİ) NEDİR?

Nekrotizan Fasiit enfeksiyonu dünyada 33 binde bir insanda görülür.

Nekrotizan Fasiit (NF) hastalığının diğer bir adı ET YİYEN BAKTERİ hastalığıdır. Selülite benzer şekilde çatlak, kesik, böcek ısırıkları ve yarıklardan bulaşır. Hastalığa neden olan bakteriler genellikle A grubu Streptokok bakterileridir. Enfeksiyon hızlı bir müdahale gerektirir. Bakterinin vücuda yayılmasının engellenmesi için çoğunlukla damardan antibiyotik verilir ve hasta acilen ameliyata alınır. Zamanında müdahale edilmeyen enfeksiyon, organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açar.