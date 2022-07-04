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04 Temmuz 2022 - 17:36

UKRAYNA KÂBUSA UYANDI… RUSYA ODESA’YI VURDU: ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Ukrayna kâbusa uyandı… Rusya Odesa’yı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Ukrayna’daki savaş ülkenin doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor. Rusya bir yandan da Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenliyor. Rusya’nın hedefi bu sefer Odesa oldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen füze saldırısında en az 17 kişinin öldüğü belirtiliyor. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler…

Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş ülkenin doğu bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu Donbas’ın kontrolü için kıyasıya bir mücadele veriyor. Rusya bir yandan da Ukrayna kentlerini füzeler ile hedef alıyor.

Kanlı AVM saldırısından günler sonra bu defa Odessa Rus füzelerinin hedefi oldu.

 

Son dakika: Ukrayna kâbusa uyandı... Rusya Odesayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus füzesi bir apartmana isabet etti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Odessa askeri yönetim sözcüsü Sergei Bratchuk, sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybettiği açıklamıştı.

Ölü sayısının 17’ye yükseldiği, saldırı nedeniyle 31 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

 

Son dakika: Ukrayna kâbusa uyandı... Rusya Odesayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

 

Saldırının Rusya’nın Karadeniz’deki Yılan Adası’ndan çekilmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi akıllara ‘Saldırı Yılan Adası’nın intikamı mı’ sorusunu getirdi.

Ukrayna Karadeniz’de stratejik öneme sahip Yılan Adası’nı bir süredir hedef alıyordu.

Rusya ise dün adadan çekildiğini açıklamış, konu ile ilgili yazılı açıklamada açıklamada bu ”iyi niyet jesti’ olarak nitelendirilmişti.

Ukrayna ise bu gelişmeyi ‘askeri başarı’ olarak nitelendirmiş çekilmenin Ukrayna’nın adadaki Rus mevzilerine roket saldırısı başlatmasından günler sonra geldiğine dikkat çekilmişti.

Ukrayna kâbusa uyandı… Rusya Odesa’yı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Ukrayna’daki savaş ülkenin doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor. Rusya bir yandan da Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenliyor. Rusya’nın hedefi bu sefer Odesa oldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen füze saldırısında en az 17 kişinin öldüğü belirtiliyor. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler…

Rusya Devet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş ülkenin doğu bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu Donbas’ın kontrolü için kıyasıya bir mücadele veriyor. Rusya bir yandan da Ukrayna kentlerini füzeler ile hedef alıyor.

Kanlı AVM saldırısından günler sonra bu defa Odessa Rus füzelerinin hedefi oldu.

 

Son dakika: Ukrayna kâbusa uyandı... Rusya Odesayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus füzesi bir apartmana isabet etti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Odessa askeri yönetim sözcüsü Sergei Bratchuk, sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybettiği açıklamıştı.

Ölü sayısının 17’ye yükseldiği, saldırı nedeniyle 31 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

 

Son dakika: Ukrayna kâbusa uyandı... Rusya Odesayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

 

Saldırının Rusya’nın Karadeniz’deki Yılan Adası’ndan çekilmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi akıllara ‘Saldırı Yılan Adası’nın intikamı mı’ sorusunu getirdi.

Ukrayna Karadeniz’de stratejik öneme sahip Yılan Adası’nı bir süredir hedef alıyordu.

Rusya ise dün adadan çekildiğini açıklamış, konu ile ilgili yazılı açıklamada açıklamada bu ”iyi niyet jesti’ olarak nitelendirilmişti.

Ukrayna ise bu gelişmeyi ‘askeri başarı’ olarak nitelendirmiş çekilmenin Ukrayna’nın adadaki Rus mevzilerine roket saldırısı başlatmasından günler sonra geldiğine dikkat çekilmişti.

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