81 İlde Yangınla Mücadele İçin Yeni Sistem Devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Türkiye’nin yangınlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için 81 ili kapsayan yeni bir organizasyon modeli geliştirildiğini duyurdu.

Erdoğan, “Malum 30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, yangınla mücadelede öncelikli sorumluluk büyükşehirlere ait. Bu şehirlerde itfaiye birimleri en ideal şekilde yapılandırılarak süreci yönetecek” dedi.

Ancak sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayan yeni modelin ikinci ayağında, 51 il için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) devreye giriyor. Erdoğan, “30 büyükşehir dışında kalan 51 ilimizde de bundan böyle AFAD’ımızla bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi tamamen kapsayan bir yapıya ulaşacağız” diye konuştu.

AFAD’ın, elindeki tüm araç ve ekipmanlarıyla bu illerde aktif görev alacağını belirten Erdoğan, “Su tankerleri, traktörler, iş makineleri gibi ne varsa, hepsi bu mücadelede kullanılacak. AFAD teşkilatı şu anki gücünü daha da artıracak ve Türkiye genelinde her yangın bölgesine çok daha hızlı ulaşabilecek kapasiteye kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları, son dönemde Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan orman yangınları sonrasında yangınla mücadelede daha merkezi ve güçlü bir koordinasyonun gerekliliğini gündeme getirmişti. Bu yeni yapılanmayla birlikte hem yangınlara müdahale süresi kısalacak hem de yerel yönetim ve merkezi yapı daha entegre çalışacak.

Yeni sistem, belediyeler ve AFAD’ın eşgüdüm halinde hareket edeceği, afetlere hazırlık, anında müdahale ve sonrasında iyileştirme süreçlerini kapsayan bütüncül bir planlama içeriyor.