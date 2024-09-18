Katil İsrail, Lübnan’da çağrı cihazlarını patlattı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 750 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in “pager” isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

Ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 750 kişi yaralandı.

Yaralanmaların çoğu el veya karın bölgesinde gerçekleşti. Yaralılardan 200’ünün durumu ağır.

8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun isminin Fatıma Cafer Abdullah olduğu belirtildi.

Fatıma ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Sareen kasabasında ailesinin evinde bulunduğu sırada patlama meydana geldi.

Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.

İsrail sessizliğini koruyor

İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim nedeniyle “acil toplantıya” çağrıldığı aktarıldı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan’daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin “acil toplantı” istediği belirtildi.

Lübnan’daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.

KAN’da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan’daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.

NNA’da yer alan haberde, “Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi.” denildi.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

“Çağrı cihazlarını kullanmayın”

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.

Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

İran ajansı: İran Büyükelçisi de yaralandı

İran yarı resmi haber ajansı Fars’ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan’da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran’ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.

Söz konusu kaynak, “Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında” denildi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi’nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.

Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran’dan resmi açıklama gelmedi.

ABD yönetimi: Olayla ilgimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Miller, “ABD’nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz.” ifadesini kullandı.

Hizbullah tarafından söz konusu olayın sorumlusu olarak İsrail’in gösterilmesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Miller, olayın halen yeni olduğunu ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgi topladıklarını vurgulayarak, “Şu anda bunun ötesinde herhangi bir değerlendirmemiz yok.” dedi.

Israrlı sorular karşısında saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Miller, “ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgedeyken böyle bir saldırı yapmak sizce de bölgede ABD’nin tansiyonu düşürme çabalarına zarar vermiyor mu?” şeklindeki bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

Miller, İsrail’in bu saldırıyla ilgili zamanlamayı özellikle seçtiği yönündeki önermeler hakkında herhangi bir yorum yapmayacağını ve yargı içeren bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.