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Rusya’da seferberlik katliamı: 11 kişi öldü

Rusya’da seferberlik katliamı: 11 kişi öldü
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17 Ekim 2022 - 11:56

Rusya’da seferberlik kapsamında silah altına alınan iki kişi, eğitim sırasında diğer askerlere ateş açtı. Olayda en az 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Belgorod kentindeki askeri eğitim üssünde yaşanan saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak niteledi. Rus basınına göre, seferberlik kapsamında askere alınan eski Sovyet ülkelerinden iki kişi, atış talimi sırasında alandaki diğer “gönüllülere” ve rütbeli askerlere ateş açtı. İki saldırgan olay yerinde öldürüldü. Olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 300 bin kişiyi askere çağırmasından bu yana yaşanan bir dizi benzer saldırıyı izledi. Daha önce Rusya’nın çeşitli kentlerinde askere alma memurlarının öldürüldüğü ya da askerlik şubelerinin ateşe verildiği saldırılar yaşanmıştı.

BELGOROD DİKEN ÜSTÜNDE

Seferberlik kapsamında sadece Ruslar değil, Rusya şehirlerinde yaşayan çoğunluğu Tacikistan’dan eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da zorla askere alınmıştı. Ukrayna’ya komşu Belgorod’da dün, havalimanına yönelik saldırılar da yaşandı. Havalimanında birden fazla patlama yaşanırken Rus savunma füzelerinin ateşlendiği görüldü. Cuma gününden beri kente yönelik saldırılarda önce bir elektrik deposu, ardından petrol tesisi vurulmuştu.

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