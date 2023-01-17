Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İngiltere bu haberle çalkalanıyor…

İngiltere bu haberle çalkalanıyor…
1 views
17 Ocak 2023 - 10:15

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’na mensup üst düzey bir polis memuru kadınlara yönelik en az 49 cinsel taciz suçu işlediğini itiraf etti. Görevini kurbanlarını korkutmak için kötüye kullandığını itiraf eden David Carrick adlı memurun 24 kez tecavüz suçu işlediği ve iki kez de tecavüz girişiminde bulunduğu açıklandı.

Kraliyet Savcılığı (CPS) tarafından yapılan açıklamada, Carrick’in itiraf ettiği 49 suçun bazılarının birden fazla suçu içerdiği ve toplam suç sayısının en az 71 olduğu belirtiliyor.

Carrick Pazartesi günü Southwark Kraliyet Mahkemesi’nden görülen duruşmasında, 2003 yılında 40 yaşındaki bir kadına dört kez tecavüz ettiğini ve alıkoyduğunu kabul etti.

Carrick, kurbanlarından birini evindeki merdivenlerin altındaki küçük bir dolapta zorla tuttuğunu söyledi.

47 yaşındaki Carrick polis teşkilatının Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı adlı özel bir biriminde görev yapıyordu.

Görevinden uzaklaştırılan Carrick hakkındaki soruşturma, Ekim 2021’de bir kadının şikayetiyle başladı ve o tarihten itibaren toplam 12 kadın Carrick’in saldırısına uğradığını bildirdi.

 

İngiltere bu haberle çalkalanıyor... Polis memuru seri tecavüzcü olduğunu itiraf etti

Londra Emniyet Teşkilatı’ndaki görevinden uzaklaştırılana kadar silahlı bir polis olan David Carrick’in bir mahkeme sanatçısı tarafından yapılan resmi… 

2003 ve 2020 arasındaki 17 yıllık sürede işlediği suçların çoğu polis memurunun yaşadığı Hertfordshire bölgesinde gerçekleşti.

GÖREVİNİ GÜVENLERİNİ KAZANMAK İÇİN KULLANDI

Carrick bu kişilerin bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi çöpçatanlık uygulamaları aracılığıyla tanıştı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandı.

Carrick kurbanlarından bazılarını acımasızca manipüle etti, parasız bıraktı, arkadaş çevrelerinden izole etti; defalarca cinsel taciz ve tecavüz suçları işledi.

Carrick, birlikte olduğu kadınların giyindiklerinden yediklerine ve geceyi nerede geçirdiklerine kadar hayatlarını kontrol ediyordu. Bazı kadınların kendi çocuklarıyla görüşmelerini bile engelledi.

Dokuz kadına tecavüz ettiğini itiraf eden Carrick, bazılarının aylar hatta yıllar boyunca tekrarlanan suçlar olduğunu söyledi. Bu vakalarda kadınların çoğu fiziksel şiddete uğramış ve yaralanmıştı.

POLİS TEŞKİLATI ÖZÜR DİLEDİ

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda profesyonellikten sorumlu Komiser Yardımcısı Barbara Gray, Carrick hakkında, “Tacizci davranış yapısını daha önce tespit etmeliydik ancak bunu yapamadığımız için onu organizasyondan uzaklaştırma fırsatlarını kaçırdık” dedi ve ekledi:

“Bir polis memuru olarak görevini kötüye kullanmaya devam edebilmesi kurbanlarının çektiği acıyı uzatmış olabileceği için gerçekten üzgünüz.

“Kurbanlarına kimsenin kendilerine inanmayacağını söylediği için daha önce şikayette bulunmadıklarını biliyoruz.”

Kraliyet Başsavcısı Jaswant Narwal, Carrick’in “kurbanlarını aşağılama düzeyinin 34 yıllık meslek hayatı boyunca görmediği bir seviyede” olduğunu belirtti.

 

İngiltere bu haberle çalkalanıyor... Polis memuru seri tecavüzcü olduğunu itiraf etti

 

Carrick’in suçunu kabul etmesinden sonra, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan aldığı aylık kesildi ve hızlandırılmış bir görevi kötüye kullanma süreci başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: TİKSİNDİM

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan konuyla ilgili açıklamasında, Carrick’in işlediği suçlardan “kesinlikle tiksindiğini ve dehşete düştüğünü” söyledi:

“Bir polis memuru olarak statüsünü bu kadar korkunç bir şekilde nasıl kötüye kullanabildiğine dair soruların yanıtlanması gerekiyor.”

İngiltere’de Başbakanlık ofisi bunun “korkunç bir vaka” olduğunu ve Başbakan Rishi Sunak’ın “[Carrick’in] mağdur ettiği herkesin yanında olduğunu” belirtti.

Carrick hakkında 2000-2021 arasında sekizinin kadınlara yönelik saldırı olduğu dokuz vaka bildirildi. Ancak kadınlar resmi olarak şikayette bulunmak istemedikleri ya da polisle işbirliğinden çekildikleri için soruşturma açılamadı.

Carrick’in cezası 6 Şubat’ta açıklanacak. Ekim ayında yayımlanan bir rapora göre Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce polis memuru hiçbir ceza almadan işine devam ediyor.

Teşkilat özellikle cinsel istismar, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve homofobi gibi suçları cezalandırmak konusunda yetersiz kalıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna’ya kötü haber… Almanya’dan flaş Leopard açıklamasıUkrayna’ya kötü haber… Almanya’dan flaş Leopard açıklaması
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sıradaki hedefi Focus’a kapak olduUğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sıradaki hedefi Focus’a kapak oldu
Nepal’deki uçak faciasının son görüntüsü ortaya çıktı…Nepal’deki uçak faciasının son görüntüsü ortaya çıktı…
İsrail’de 80 bin kişilik ‘Netanyahu istifa’ eylemi!İsrail’de 80 bin kişilik ‘Netanyahu istifa’ eylemi!
Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı!Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Babam ve Oğlum’un Deniz’i büyüdü… İşte son hali!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konyaspor yeni teknik direktörünü hemen buldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu, hayatı boyunca aradığı büyük aşkı bulamadan öldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı 50 yaşında ikinci kez baba oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Akar: İHA ve SİHA’lara çamur atanları kınıyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere bu haberle çalkalanıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NBA’de Alperen Şengün’den bir tarihi başarı daha!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Satış ofisleri ilk günden doldu… Ev heyecanı başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Baykar’a devlet desteği polemiği…
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Çaçan hayatını kaybettiOcak 12, 2023-3:51 pm
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !