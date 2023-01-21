Kate renkli giyindi, Meghan çok terledi

Bu dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bir aile, İngiliz kraliyet ailesi. Hem de çok uzun süredir. Bu durum, modern çağların her aşamasında geçerli üstelik. Bu aile mensuplarının aşkları, evlilikleri, ayrılıkları, ölümleri, doğumları kısacası her şeyi dünyanın ilgi odağında. Bunun çeşitli nedenleri var elbette.

TRAJEDİLER, SKANDALLAR, MUTLU VE ACI OLAYLAR

Ama galiba bir yandan İngiliz kraliyet ailesinin çok kalabalık olması, üyelerinin ardı ardına yaşadığı trajediler, yarattığı skandallar zaman zaman meydana gelen “peri masalı” gibi durumlar üzerlerindeki ilgiyi de hep diri tutuyor. Kim bilir belki kendileri de zaman zaman bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olarak basına ve kamuoyuna malzeme veriyorlar. Ama bazen hiç istemedikleri olaylar da kapalı kapılar ardından dışarı sızıyor.

Son zamanlarda Kraliçe’nin ölümü, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın bitmek bilmeyen açıklamaları derken aile yine mercek altında. Biz şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp bu aileyi başka bir açıdan değerlendirelim. Kadın üyelerinin giyimi üzerinden! Çünkü bu ailede dünyaya gelen ya da sonradan aralarına katılan hemen hemen bütün kadınların moda tercihleri hep gündemin ilk sıralarında.

Genel olarak onların giydiği kıyafetler bir anda yok satıyor, taklitleri üretiliyor bunlar bile kapış kapış gidiyor. Bir de olayın diğer tarafı yani madalyonun diğer yüzü var. Ailenin moda ikonu kadınları her zaman kusursuz giyinmiyor. Bazıları bazen öyle hatalar yapıyor ki bunlar yıllarca hafızalardan silinmiyor. Bazen de onca özene rağmen bir anda ters giden bir şeylerin kurbanı oluyorlar. Durup dururken açılan bir kemer, birden ayaklarından çıkan bir ayakkabı, aniden sert esen bir rüzgar gibi… Gelin, şimdi bunlara bir bakalım. Yani her zaman “iki dirhem bir çekirdek” giyinen İngiliz kraliyet ailesi kadınlarının uğradığı küçük elbise kazalarını ya da yanlış seçimlerini bir hatırlayalım.

BÜTÜN ZAMANLARIN EN FECİ KIYAFETLERİNDEN BİRİ: Prenses Beatrice, bu tercihiyle hafızalardan silinmeyen bir görüntüye imza attı. Ama olumsuz anlamda!

Yıllar boyunca ailenin en kötü giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Prenses Beatrice ile başlayalım. Çünkü onun sergilediği bu görüntü, moda tarihinin en kötüleri arasında çoktan yerini aldı bile. 2017 yılında Londra’da düzenlenen bir yaz partisinin konukları arasındaydı Beatrice. Elbette herkes gibi şık olmak istemişti. Ama büyük bir yanlış yapmıştı.

Giydiği elbisenin şeffaf ayrıntıları vardı. Bunun da ötesinde Prenses’in daha iyi görünmek için giydiği vücut toparlayıcı ışığın etkisiyle tamamen gözler önüne serilmişti. İşte Beatrice o görüntüsü nedeniyle uzun süre en kötü giyinen ünlüler listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Şunu da söyleyelim ki Prenses Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi ile evlendikten sonra giyim tarzı da değişti. Yani eskisinden çok daha iyi giyiniyor. Bu durumu bazıları, onun evliliğindeki mutluluğuna ve kendine daha çok özen göstermesine bağlarken bazıları da giyim işine estetik zevkinin gelişkinliğiyle bilinen kocasının el attığını ileri sürüyor.

ELBİSENİN ETİKETİNİ ÇIKARMAYI UNUTTU: Meghan Markle, aileye yeni katıldığı dönemde Harry ile çıktığı turda, giyimiyle ilgili birçokhatalı tavır sergiledi.

Gelelim, İngiliz kraliyet ailesinin en olaylı gelini Meghan Markle’a. 2018 yılında Prens Harry ile evlenen Amerikalı oyuncu Markle, aileye katıldığı andan itibaren de elinden geldiğince uygun giyinmeye çalıştı. Ama bazen hafızalardan silinmeyecek hatalara da imza attı. Hatta kimi zaman alay konusu bile oldu. İşte bunlardan biri 2018 yılında evlendikten kısa bir süre sonra çıktıkları turda oldu.

Turun Tonga ayağında uçaktan inerken Markle’ın üzerinde kırmızı bir elbise vardı. Özellikle de rengi çok fazla dikkat çekiyordu. Ama dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Elbisenin eteğinin altından sarkan etiketi. Yani bu o zamana kadar görülmüş bir durum değildi. Bu yüzden Markle uzun süre Magazin sitelerinin manşetlerinden inmedi.

ŞEFFAF ETEĞİ OLAY OLDU

Markle aynı turun Yeni Zelanda durağında ise giydiği elbisenin etek kısmının şeffaflığıyla dikkat çekti. Güneşin de etkisiyle daha fazla dikkat çeken bu ayrıntı, kraliyet ailesinin giyim kurallarına uygun bulunmadığı için eleştirildi.

BU GÖRÜNTÜ HAFIZALARA KAZINDI: Meghan Markle’ın terlemiş koltuk altları 2020 yılının en çok konuşulan moda başlıklarından biri oldu.

Markle’ın hatalarından biri de bu karedeki görüntü oldu. 2020 yılında Harry ve Meghan, aileden ayrılık kararı aldıklarını açıkladı ve bütün dikkatleri üzerlerine çekti. Oğulları Archie’nin dünyaya gelmesinden sonra bir süre Kanada’da kalan çift Londra’ya döner dönmez bu ülkeye ait bir kültür merkezini ziyaret etti. İşte o ziyaretten akıllarda kalan görüntü Markle’ın koltuk altlarının terden ıslanmış hali oldu. Bazıları bunu eleştirirken bazıları da Meghan’ın doğallığına bağladı.

GÖMLEĞİ TERS GİYDİ: Kate’in, ünlü bir moda markasına ait bu gömleği kullanma şekli uzun uzun tartışıldı.

İngiliz kraliyet ailesinin en çok göz önünde olan üyelerinden biri Kate Middleton. Durum böyle olunca da en çok mercek altına alınan üye olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aileye girdiği ilk yıllarda mini etekler giyen, bu eteklerin rüzgarda salınmasıyla zorlu anlar yaşayan Kate, Kraliçe’nin duruma ağırlığını koymasıyla bu kazalardan kurtuldu. Fakat bu kez de çok eski moda giyindiği için bazı çevreler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Her neyse… Biz bunları bir yana bırakıp onun kıyafetleriyle imza attığı bazı ayrıntıları hatırlayalım.

Bir etkinliğe giderken giydiği bu mor gömlek çok uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bunun nedeni de Galler Prensesi’nin bu gömleği yanlış giydiği iddialarıydı. Moda uzmanlarına göre Kate gömleğin önünü ve arkasını yer değiştirip giymişti. Bu durum bazıları tarafından şaka konusu olurken bazıları da yaratıcı bir kullanım olarak nitelendirdi. Öyle ya da böyle Kate’in bu seçimi hafızalara kazındı.

FLAŞLARIN KURBANI OLDU

Gelelim Kate’in bir başka kıyafetine. Bu da ailedeki ilk dönemlerinde bir etkinliğe katılırken giydiği siyah elbise. Çok sevdiği ve sık sık tasarımlarını kullandığı bir modacının imzasını taşıyan bu elbiseyle tıpkı Prenses Beatrice gibi bir olayın kurbanı oldu Kate. Spot ışıkları ve patlayan flaşların da etkisiyle elbise gereğinden fazla şeffaflaştı. Kate uzun süredir bu tür elbiseler giymiyor.

RENKLİ GİYİNDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİ KONUSU OLDU: #metoo hareketinin en hareketli zamanında herkes siyah giyerken Kate’in yeşil giymesi eleştiri konusu oldu.

Kate’in giyim tarzının eleştirildiği etkinliklerden biri de 2018 yılında gerçekleşti. O sırada en küçük çocuğu Louis’e hamile olan Middleton, kocası Prens William’ın başkanlığını yürüttüğü BAFTA ödül törenine derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken yeşil bir elbise giyerek katıldı. Boynuna da zümrüt ve pırlantadan oluşan bir kolye taktı. Fakat eleştirilerden kurtulamadı. Nedenine gelirsek…

O yıl Hollywood’da Harvey Weinstein’ın çok sayıda kadın yıldıza ve yıldız adayına taciz uyguladığı ortaya çıkmıştı. Bu konudaki itiraflar da ardı ardına geliyordu. Yani #metoo hareketi başlamıştı. Bu yüzden de kadın yıldızlar bütün ödül törenlerinde siyah giyiniyordu. Kate ise konumu gereği taraf tutamayacağı için o BAFTA töreninde renkli giyinen tek kişi oldu. Bu yüzden de eleştiri oklarını üzerinde topladı. Gerçi elbisesine siyah bir kemer takmıştı ama bu onu yine de eleştirilmekten kurtarmadı.

RÜZGARDAN YENGESİ KORUDU: Kate Middleton, çok dikkatli giyinse de bazen rüzgarın azizliğine uğruyor. Bunlardan birine de aile içindeki en iyi geçirdiği kişilerden biri olan Sophie Wessex siper oldu.

Kate Middleton artık daha dikkatli giyinse de bazen kendisinin kontrolünde olmayan olayların etkisinde kalıyor. Rüzgar gibi. Ailedeki ilk dönemlerinde kısa etekleri yüzünden hiç istemediği bir şekilde manşetlere çıkan Kate, Prenses Eugenie’nin Jack Brooksbank ile evlendiği düğünde sert rüzgarın azizliğine uğradı. Kendisi her ne kadar dikkat etse de hem törene girerken hem de çıkarken rüzgar kurbanı oldu.

Hatta törenin sonunda ailesiyle beklerken, esen rüzgar nedeniyle etekleri havalandı. Bir yandan kendisi bu durumu toparlamaya çalışırken bir yandan da arasının iyi olduğu aile üyelerinden Sophie Wessex önüne geçerek o şekilde görüntülenmesini engellemeye çalıştı.

BASIN TARİHİNİN EN ÇOK YAYINLANAN FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ

Biraz daha eskilere gidelim… Ailenin en trajik üyesi Prenses Diana daha Prens Charles ile evlenmesinden önce aralarındaki yakınlaşma duyulunca aniden basının ilgi odağı oldu. Diana, bir anaokulunda çalışıyordu. O sırada çekilen bir fotoğrafı belki de basın tarihinin en çok yayınlanan fotoğraflarından biri oldu. Bunun nedeni de Diana’nın ters ışık kurbanı olmasıydı. Işığın geliş yönü nedeniyle genç kadının eteği şeffaf hale gelmişti. İşte o görüntü yıllardır Diana denilince ilk akla gelen görüntülerden biri olarak hafızalara yer etti.