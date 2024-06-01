Şükran Ovalı’dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken bir paylaşımındaki hata, kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Kendini sahile atan Şükran Ovalı’dan bu sefer de mayolu pozlar geldi. Ancak ünlü oyuncunun paylaştığı bir fotoğraftaki orantısızlık görenleri şaşırttı.
Müge Dağıstanlı’nın da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Şükran Ovalı’nın sağ kolu ince sol kolu ise oldukça kalındı. Ovalı, durumun fark edilmesi üzerine paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.
YAZA MERHABA DEDİ
Eşi ve kızıyla yaza merhaba diyen oyuncu, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından da pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ailesiyle tatil yapan Ovalı, fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarıyor.
Beyaz ve leopar bikinisiyle objektif karşısına geçen Ovalı, kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.
Ovalı’nın tatil pozlarına yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı.