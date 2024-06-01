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Şükran Ovalı’dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu

Şükran Ovalı’dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Haziran 2024 - 18:33
Futbolcu Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı, tatil sezonunu açtı. Son olarak ‘Yargı’ dizisinde ‘Savcı Derya’ karakterine hayat veren güzel ismin fotoğraf hilesi sosyal medyada gündem oldu.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 1

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 2

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken bir paylaşımındaki hata, kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 3

Kendini sahile atan Şükran Ovalı’dan bu sefer de mayolu pozlar geldi. Ancak ünlü oyuncunun paylaştığı bir fotoğraftaki orantısızlık görenleri şaşırttı.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 4

Müge Dağıstanlı’nın da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Şükran Ovalı’nın sağ kolu ince sol kolu ise oldukça kalındı. Ovalı, durumun fark edilmesi üzerine paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.

4Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 5

YAZA MERHABA DEDİ

Eşi ve kızıyla yaza merhaba diyen oyuncu, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından da pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 6

Ailesiyle tatil yapan Ovalı, fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarıyor.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 7

Beyaz ve leopar bikinisiyle objektif karşısına geçen Ovalı, kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 8

Ovalı’nın tatil pozlarına yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 9
Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 10
Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 11
Şükran Ovalı'dan photoshop hatası! Sosyal medyada alay konusu oldu - Sayfa 12
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