Mansur Yavaş’tan Operasyona Sert Tepki!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB’ye yönelik konser harcamaları soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yavaş, operasyona yönelik eleştirilerini, “Şimdi işin içine ‘ihaleye fesat karıştırma’ gibi şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar” sözleriyle dile getirdi.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2021-2024 yılları arasında yapılan konser harcamalarının kamuya 154 milyon TL zarar verdiği iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, bazı şube müdürleri ve müzik organizasyon şirketlerinin sahipleri bulunuyor. Şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.

Yavaş’ın Açıklamaları

Yavaş, hem Ünsal Ünlü’ye hem de Halk TV’ye yaptığı açıklamada:

“Biz kendi incelememizi yaptık, Mülkiye müfettişleri de denetledi, kamu zararı bulunamadı.”

“Gökçek’in operasyondan önceki paylaşımı işin boyutunu özetliyor.”

“Davet edilseydik ifade verirdik, ama iş başka bir yöne çekilmeye çalışılıyor.”

Yavaş, ayrıca bir saat içinde kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.

ABB’den Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür dairesi işlemlerinin Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlendiğini ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Belediye, AK Parti dönemine kıyasla etkinlik sayısının artmasına rağmen harcamaların benzer düzeyde olduğunu ifade etti:

2014-2019: 80 etkinlik, 33 milyon dolar harcandı.

2019-2024: 426 etkinlik, 30 milyon dolar harcandı.

CHP’den Tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, soruşturmaya sert tepki göstererek: