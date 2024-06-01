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Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: ‘Yeri geldiğinde hasımlarımızla bile…”

Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: ‘Yeri geldiğinde hasımlarımızla bile…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Haziran 2024 - 19:47

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bi açılış töreninde dikkat çeken ifadeler kullandı. Karamollaoğlu “Hangi problemlerle, dirençle karşılaşacağımızı ve yeri geldiği zaman hasımlarımızla bile iş birliği yapma mecburiyetinde kalabileceğimizi anlamalısınız. Biz onlara hizmet etmek için onlarla iş birliği yapmayız. Ama onları bize hizmet ettirmesini biliriz ve Erbakan Hoca bunu başarmıştır. Bunu unutamayız” dedi.

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