VEDAT IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete yapılacağı iddia edilen ara zamla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, “Asgari ücreti konuşmak için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

“KAMU SÖZLEŞMELERİNE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ”

Bakan Işıkhan, mevcut gündemlerinin kamu işçilerinin toplu sözleşme süreci olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kamu sözleşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Asgari ücrete ara zam konusunu değerlendirmek için erken.”

Bu açıklama, milyonlarca çalışanın temmuz ayında bir zam beklentisi içinde olduğu dönemde, sürecin henüz netleşmediğini ortaya koydu.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bakan Işıkhan, ayrıca ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Haziran ve temmuz aylarında çalışmaların altyapısının hazırlanacağını belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların emekliliğine yönelik yeni bir çalışmamız olacak. Şu anda analiz sürecindeyiz, içerik henüz netleşmedi.”

Bu açıklama, sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan ev kadınlarına yönelik sosyal güvence adımı olarak değerlendiriliyor.

EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ BİR ÇALIŞMA YOK

Vedat Işıkhan, emekliler için yeni bir düzenlemenin olup olmayacağına ilişkin soruya ise net yanıt verdi:

“Şu anda emeklilere yönelik bir çalışmamız bulunmuyor.”

Bu açıklama, son dönemde emeklilerde oluşan beklentilere doğrudan yanıt olarak kayıtlara geçti.